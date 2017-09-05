В МИД России заявили о патовой ситуации в противостоянии Кабула с талибами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В противостоянии Кабула и талибов сложилась патовая ситуация, для ее преодоления нужно активизировать усилия по запуску межафганского диалога, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Становится все более очевидным, что в противостоянии между Кабулом и талибами сложилась патовая ситуация, при которой ни одна из сторон не способна переломить ситуацию в свою пользу. В этих условиях важно приложить самые активные усилия с целью поиска путей запуска межафганского диалога", — сказал Кабулов.

Он напомнил, что такая работа уже была начата в рамках Московского формата консультаций по Афганистану, стартовавшего в феврале текущего года.

"В последнем раунде, прошедшем 14 апреля, страны региона были представлены максимально широко – помимо "шестерки" (Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран и Индия) во встрече приняли участие пять центрально-азиатских государств (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Американская сторона отказалась от участия в заседании в данном формате в апреле под неубедительным предлогом, тем не менее двери для них остаются открытыми", — сказал Кабулов.

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