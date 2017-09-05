RT стал участником первых пятисторонних дебатов телеканалов стран БРИКС

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ведущий RT Питер Лавелль принял участие в первых пятисторонних дебатах с представителями телеканалов стран-участниц БРИКС, посвященных саммиту организации в Китае, сообщил телеканал.
В программе The Point на китайском телеканале CGTN, помимо ведущего международно-политической программы CrossTalk на RT Питера Лавелля, участвовали представители бразильского SBT, южноафриканского SABC и индийского NDTV. Каждый участник дебатов, которые были показаны на всех пяти телеканалах, провел собственный 9-минутный сегмент.
Ведущие обсудили роль БРИКС, а также возможность создания общей для стран блока медиаплатформы, которая бы послужила альтернативой мейнстримным СМИ.
"В условиях сегодняшней монополии на информацию западных медиа очень важно, чтобы были услышаны голоса и других стран. Дебаты с коллегами из Китая, Бразилии, Индии и ЮАР показали, что мы можем продвигаться в этом направлении весьма успешно", — подчеркнул Лавелль.
В июле 2017 года на III форуме СМИ России и Китая в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве между телеканалами RT и CGTN (China Global Television Network). Документ предусматривает обмен опытом, ретрансляцию программ, а также организацию семинаров.
В 2013 году программа CrossTalk на RT вышла в финал престижного международного фестиваля New York Festivals в номинации "Best News Talk Show".