Житель Днепропетровской области написал на памятнике, что Крым - это Россия

Памятник, на котором житель Днепропетровской области написал, что Крым - это Россия

Памятник, на котором житель Днепропетровской области написал, что Крым - это Россия

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Полицейские после кропотливой работы задержали в Никополе Днепропетровской области местного жителя, который на карте Украины, являющейся частью памятника военным из Донбасса, написал "ДНР", а Крым подписал Россией, сообщила пресс-служба областного отделения полиции во вторник.

"Полицейским удалось установить и привлечь к административной ответственности местного жителя, который краской разрисовал памятник "Защитникам Украины". В одной из соцсетей мужчина хвастался своим поступком и размещал там фото с надписями, которые он сделал. Правоохранители провели кропотливую работу, чтобы установить хулигана, ведь он создал фейковый аккаунт, где размещал свои комментарии и вел активную переписку", — сообщила полиция в Facebook.

Мужчину привлекают к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", что влечет за собой штраф, или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест, добавили в ведомстве.

Полиция также опубликовала фотографии памятника с картой Украины, которую мужчина расписал — на восточной части написал "ДНР", а Крым подписал Россией.