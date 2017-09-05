Житель Днепропетровской области написал на памятнике, что Крым - это Россия

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Полицейские после кропотливой работы задержали в Никополе Днепропетровской области местного жителя, который на карте Украины, являющейся частью памятника военным из Донбасса, написал "ДНР", а Крым подписал Россией, сообщила пресс-служба областного отделения полиции во вторник.
Мужчину привлекают к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", что влечет за собой штраф, или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест, добавили в ведомстве.
Полиция также опубликовала фотографии памятника с картой Украины, которую мужчина расписал — на восточной части написал "ДНР", а Крым подписал Россией.