Минобороны Франции: поведение КНДР может привести к серьезному конфликту

ПАРИЖ, 5 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Поведение властей Северной Кореи может привести к серьезному конфликту, а Европа рискует оказаться в зоне поражения северокорейской ракеты, заявила во вторник министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Ядерные испытания высоких энергий, проведенные в воскресенье Северной Кореей, и множащиеся баллистические провокации этого лета составляют серьезную угрозу миру и безопасности в регионе и мире", — приводит агентство Рейтер слова министра. Она отметила, что "распространение ядерного и баллистического (оружия) становится все более и более ощутимой опасностью".

"Европа рискует раньше, чем предполагалось, оказаться в зоне действия ракет Ким Чен Ына. Нельзя исключать перехода к серьезному конфликту", — полагает Парли.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений союзников США в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.