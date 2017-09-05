КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предпримет попытку въезда на Украину из Польши, несмотря на угрозу депортации, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. В партии также пообещали, что он не станет силой "прорываться" через границу. Во вторник замглавы украинского минюста Сергей Петухов заявил, что Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

"С учетом кавказского менталитета, я думаю, Саакашвили примет вызов и приедет. Вопрос в том, перейдет ли он украинскую границу, поскольку предостережение прозвучало достаточно четко, что он может быть задержан и депортирован в Грузию. Совершенно очевидно, что позиция украинской власти заключается в том, чтобы ни под каким соусом не пустить Саакашвили в Украину", — сказал Золотарев РИА Новости во вторник.

Политолог также выразил уверенность, что украинские власти примут позитивное решение по грузинскому запросу об экстрадиции Саакашвили.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.