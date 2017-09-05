Киев хочет провести в СБ ООН консультации по поводу миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Украина готова прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совете безопасности ООН, сообщили в МИД Украины, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН", — говорится в комментарии на сайте министерства.

Кроме того, МИД Украины считает, что соблюдение "российской стороной" "школьного перемирия" в Донбассе должно создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН.

Контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.