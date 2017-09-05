Встреча США и России по Афганистану может пройти "на полях" ГА ООН

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Москва готова к диалогу с Вашингтоном по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он сказал, что уже до конца месяца в Нью-Йорке может встретиться с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США в Афганистане и Пакистане Элис Уэллс.

Он отметил, что заинтересованность в проведении двусторонних консультаций экспертов по Афганистану была выражена в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом еще в мае.

"Такой контакт на уровне спецпредставителей (РФ и США) по Афганистану возможен на "полях" 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Со своей стороны подтверждаем открытость и готовность к такому диалогу", — сказал Кабулов.