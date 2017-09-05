В Баку отрицают причастность президента Азербайджана к отмыванию денег

БАКУ, 5 сен — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья не имеют отношения к отмыванию в Великобритании около трех миллиардов долларов, заявили в пресс-службе главы республики.

Ранее газета Guardian со ссылкой на собственное расследование заявила, что власти Азербайджана управляли секретной схемой, через которую "отмыли" 2,9 миллиарда долларов с помощью британских подставных компаний, выплатили крупные суммы высокопоставленным европейским политикам и приобрели предметы роскоши. Банковские записи были переданы в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ, издания дали схеме название "Азербайджанская прачечная" (Azerbaijani Laundromat). Газета называет четыре британские фирмы, которые находятся в центре "азербайджанской прачечной": Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance.

"Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинениям. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер. За статьями на эту тему в иностранных СМИ стоит Джордж Сорос", — говорится в заявлении.