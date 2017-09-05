Российских депутатов пригласили в Италию для обсуждения влияния санкций

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано. Архивное фото

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российских парламентариев пригласили в Италию на встречу в октябре для обсуждения с европейскими коллегами влияния антироссийских санкций на экономику европейских стран, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делами Алексей Чепа.

"Мы постоянно общаемся со многими евродепутатми и беседуем. Знаю, что в октябре состоится большая встреча в Италии. Они предлагают обсудить именно тему влияния санкций на их экономику, как они повлияли", — сказал Чепа РИА Новости.

"Сейчас есть приглашение от итальянцев", — уточнил депутат.

Ранее европейский дипломат сообщил РИА Новости о том, что Евросоюз планирует 14 сентября продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, в списке возможны технические изменения.