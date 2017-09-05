Эксперт: формат БРИКС+ поможет наладить связи между государствами-членами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Расширенный формат "БРИКС-плюс" позволит объединению наладить более плотное внутреннее сотрудничество между его членами, а также стать более открытым и прозрачным для внешних контактов, считает эксперт клуба "Валдай", профессор Института международных исследований университета Фудань Чжао Хуашэн.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) открылся в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник, он продлится 4 и 5 сентября. Данный саммит отличается от предыдущих тем, что он проходит в расширенном составе, участниками являются десять мировых лидеров вместо пяти. Китайская сторона дополнительно пригласила к участию пять стран – Таджикистан, Мексику, Египет, Таиланд и Гвинею.

Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в преддверии саммита отметил, что Пекин самостоятельно сделал выбор именно этих пяти стран, которые станут почетными гостями в Сямэне. При этом он добавил, что на каждом саммите формат "БРИКС-плюс" может меняться или же отсутствовать вовсе, и в следующем году, к примеру, на встречу глав государств могут быть приглашены уже другие страны в зависимости от пожеланий принимающей стороны.

"Концепция БРИКС постоянно обогащается и усовершенствуется, и сейчас, в целом, понятно, в каком направлении нужно двигаться: БРИКС+, созданный на основе БРИКС, расширит платформу объединения, образуя новое экономическое сообщество. Это поможет странам БРИКС наладить более плотное внутреннее сотрудничество, а что касается внешних связей – они станут более прозрачными и открытыми для других стран, особенно развивающихся. Кроме того, если раньше БРИКС по большей части затрагивал область экономики, то теперь повестка будет расширена – это и безопасность, и гуманитарная сфера. Повысится степень участия в мировом управлении", — сказал эксперт РИА Новости.

Что касается экономической составляющей объединения, Чжао Хуашэн подчеркнул, что "это огромный рынок, который даёт большие возможности для инвестиций и торговли". "БРИКС и сейчас обладает достаточно большими инвестиционными возможностями, богатыми природными и трудовыми ресурсами, имеет хорошие научно-технические способности и потенциал. Идёт строительство и совершенствование "мягкой" и "жёсткой" инфраструктуры, которая сделает экономическое сотрудничество более удобным и эффективным. Если сравнивать с Западом, в странах БРИКС наблюдается более высокий темп экономического роста. Задача БРИКС – как можно эффективнее задействовать его возможности", — добавил он.

Экономический вопрос очень актуален и в рамках отношений Китая и России, считает эксперт. "В последние годы экономическое взаимодействие стало "горячей точкой" в китайско-российских отношениях. В частности, Россия и Китай придают этому важнейшее значение. Экономическое сотрудничество развивается, охватывая всё большее количество регионов и сфер. Хотя пока достижения ещё не достигли желаемого уровня, но общая тенденция – движение вперёд, и пока она сохраняется, мы будем получать всё больше и больше результатов", — сказал собеседник агентства.