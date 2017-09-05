США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Эксперт: формат БРИКС+ поможет наладить связи между государствами-членами

Сюжет:
Девятый саммит БРИКС (93)
12:2505.09.2017
(обновлено: 12:26 05.09.2017)
0770
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВо время переговоров на полях саммита БРИКС в Сямэне.Во время переговоров на полях саммита БРИКС в Сямэне.
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Расширенный формат "БРИКС-плюс" позволит объединению наладить более плотное внутреннее сотрудничество между его членами, а также стать более открытым и прозрачным для внешних контактов, считает эксперт клуба "Валдай", профессор Института международных исследований университета Фудань Чжао Хуашэн.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) открылся в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник, он продлится 4 и 5 сентября. Данный саммит отличается от предыдущих тем, что он проходит в расширенном составе, участниками являются десять мировых лидеров вместо пяти. Китайская сторона дополнительно пригласила к участию пять стран – Таджикистан, Мексику, Египет, Таиланд и Гвинею.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин назвал БРИКС перспективным объединением
Глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в преддверии саммита отметил, что Пекин самостоятельно сделал выбор именно этих пяти стран, которые станут почетными гостями в Сямэне. При этом он добавил, что на каждом саммите формат "БРИКС-плюс" может меняться или же отсутствовать вовсе, и в следующем году, к примеру, на встречу глав государств могут быть приглашены уже другие страны в зависимости от пожеланий принимающей стороны.

"Концепция БРИКС постоянно обогащается и усовершенствуется, и сейчас, в целом, понятно, в каком направлении нужно двигаться: БРИКС+, созданный на основе БРИКС, расширит платформу объединения, образуя новое экономическое сообщество. Это поможет странам БРИКС наладить более плотное внутреннее сотрудничество, а что касается внешних связей – они станут более прозрачными и открытыми для других стран, особенно развивающихся. Кроме того, если раньше БРИКС по большей части затрагивал область экономики, то теперь повестка будет расширена – это и безопасность, и гуманитарная сфера. Повысится степень участия в мировом управлении", — сказал эксперт РИА Новости.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВстреча лидеров БРИКС с главами приглашенных государств. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Встреча лидеров БРИКС с главами приглашенных государств. 5 сентября 2017

Что касается экономической составляющей объединения, Чжао Хуашэн подчеркнул, что "это огромный рынок, который даёт большие возможности для инвестиций и торговли". "БРИКС и сейчас обладает достаточно большими инвестиционными возможностями, богатыми природными и трудовыми ресурсами, имеет хорошие научно-технические способности и потенциал. Идёт строительство и совершенствование "мягкой" и "жёсткой" инфраструктуры, которая сделает экономическое сотрудничество более удобным и эффективным. Если сравнивать с Западом, в странах БРИКС наблюдается более высокий темп экономического роста. Задача БРИКС – как можно эффективнее задействовать его возможности", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOL
Перейти в фотобанк
Страны БРИКС слушают друг друга, в отличие от G20, заявил Орешкин
Экономический вопрос очень актуален и в рамках отношений Китая и России, считает эксперт. "В последние годы экономическое взаимодействие стало "горячей точкой" в китайско-российских отношениях. В частности, Россия и Китай придают этому важнейшее значение. Экономическое сотрудничество развивается, охватывая всё большее количество регионов и сфер. Хотя пока достижения ещё не достигли желаемого уровня, но общая тенденция – движение вперёд, и пока она сохраняется, мы будем получать всё больше и больше результатов", — сказал собеседник агентства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOLПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министром королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министром королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена