"Оппозиционный блок" предложил принять решения по политчасти "Минска-2"

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Украины Юрий Бойко предложил Верховной раде в одностороннем порядке принять решения для выполнения политической части минских соглашений по Донбассу с отсрочкой вступления в силу.

В октябре 2016 года по итогам встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Берлине была достигнута договоренность подготовить "дорожную карту" по прекращению конфликта на востоке Украины, однако пока не удается достичь компромисса по ключевым пунктам. В частности, Киев настаивает, что переходить к политической части минских соглашений, которая в том числе предусматривает проведение выборов в регионе, можно только после достижения прогресса в вопросах безопасности, полного прекращения огня и восстановления доступа к границе. Российская сторона, которая также участвует в урегулировании конфликта, считает, что политическая часть и блок по безопасности должны реализовываться параллельно.

"Что касается урегулирования на востоке страны: мы требуем проголосовать (за) политическую часть минских соглашений с отсрочкой сроков вступления в действие при условии выполнения обязательств второй стороной. Таким образом, Украина усилит собственную переговорную позицию, выполнив свою часть договоренностей", — сказал Бойко, выступая с трибуны Верховной рады во вторник.

Он добавил, что его партия поддержит закон о реинтеграции Донбасса, который вскоре должен быть внесен в парламент, только в том случае, если документ поможет реальному урегулированию конфликта. "Никто не видел текста закона о реинтеграции, но провластные фракции уже агитируют за его принятие. Мы поддержим закон только в том случае, если он будет способствовать восстановлению мира, а не обострению конфликта на востоке", — заявил Бойко.

Текст документа до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".