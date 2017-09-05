Украина не сообщила России подробности расследования дела Вороненкова

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украина уведомила Россию о том, что расследует уголовное дело об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, ничего не сообщив о ходе расследования, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Ответ от украинской стороны о расследовании уголовного дела поступил. По существу расследования ничего не сообщается", — сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием следственных органов РИА Новости не располагает.

Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.