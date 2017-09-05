Россия и США продолжают выполнять договор СНВ-3, сообщила замгенсека НАТО

БЛЕД (Словения), 5 сен — РИА Новости. США и Россия продолжают выполнять договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

"Я хочу подчеркнуть, что США и Россия продолжают выполнять договор СНВ-3", — сказала она, выступая в ходе стратегического форума в Бледе.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.