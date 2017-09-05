Путин объяснил, почему нелепо просить Россию поддержать санкции к КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Нелепо ставить Россию в один санкционный список с КНДР и Ираном, а потом просить объединиться в вопросе санкций в отношении Пхеньяна.

"Это, конечно, нелепо — ставить нас в один список с Северной Кореей, а потом простить помочь в санкционных упражнениях против Северной Кореи", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как можно оценивать заявления западных стран о том, что Россия должна усилить влияние на КНДР, учитывая, что недавно был принят санкционный закон, где Россия фигурирует наравне с КНДР.

"Мы не собираемся дуть губы, обижаться на кого-то и хихикать на этот счет", — сказал глава российского государства.