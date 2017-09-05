Полиция Сербии развивает навыки через сотрудничество с Россией

БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Сербия тесно сотрудничает с государствами, которые хотят помочь ей в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, и намерена укреплять отношения с Россией по линии органов безопасности, сообщил в опубликованном во вторник интервью белградской газете "Политика" глава МВД страны Небойша Стефанович.

"У нас хорошие отношения со структурами безопасности Российской Федерации, особенно после прошлогоднего визита в нашу страну секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева", — сказал сербский министр.

На минувшей неделе Стефанович находился в Москве, где встречался с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.

Отвечая на вопрос о помощи российским коллегам при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, Стефанович отметил, что в Россию предполагается поездка группы сербских болельщиков, тем более если Сербия пройдет квалификацию.

"Мы выразили готовность отправить в Россию часть людей, которые занимаются поддержанием общественного мира и порядка, а также инспекторов криминальной полиции, чтобы помочь коллегам при контроле наших граждан", — сказал Стефанович.

По его словам, это позволит помешать как совершению каких-либо возможных правонарушений его согражданами, так и правонарушений в отношении них со стороны третьих лиц.

Говоря о взаимодействии с российской полицией, Стефанович сказал, что c главой МВД Владимиром Колокольцевым они вели переговоры о развитии сотрудничества на повседневном уровне.

"Мы сделали вывод, что у нас уже отличные отношения в рамках Интерпола, где мы обмениваемся большим количеством информации, касающейся организованной преступности. Мы договорились, что их эксперты покажут нашим людям, как российская полиция борется с организованной и киберпреступностью, против незаконной миграции, а также с торговлей наркотиками", — сообщил глава МВД Сербии.

На вопрос о конкретной пользе от сотрудничества сербского и российского министерств, Стефанович отметил, что полиция Сербии получила возможность сотрудничать с различными структурами безопасности — не только с российским МВД, но и с Федеральной службой безопасности, Национальной гвардией и другими службами.

"Через обмен информацией, различные тренинги и лекции экспертов мы повышаем и способность сербской полиции по реагированию на все формы организованной преступности и потенциального терроризма", — сказал Стефанович.

Говоря о соглашениях, подписанных между двумя министерствами, глава МВД Сербии сообщил, что речь о рамочных соглашениях, которые дают возможность обмениваться экспертами, отправлять сотрудников сербской полиции в Россию, а также принимать российских инструкторов у себя.

"Также мы готовы помогать им через обмен важной информацией, которая может привести к предотвращению уголовных преступлений или терактов. Такое сотрудничество у нас есть и со многими странами Евросоюза, со странами в нашем регионе, а также и с США, и с Китаем, потому что они вместе с Россией являются нашими самыми важными партнерами, которые могут оказывать нам помощь", — сказал Стефанович.