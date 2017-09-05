Замгенсека НАТО не считает нужным отказываться от учений США и Южной Кореи

БЛЕД (Словения), 5 сен — РИА Новости. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер не считает, что нужно отказаться от проведения совместных военных учений США и Южной Кореи в связи с обострением ситуации на корейском полуострове.
Гетемюллер отметила, что от КНДР на сегодняшний день исходит угроза для всех стран мира.
"Я не согласна, что мы можем каким-либо образом поступиться учениями, которые проводят США и Южная Корея", — сказала она, выступая в ходе стратегического форума в Бледе.
Она также обратила внимание на заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Си Цзиньпина, которые подтвердили необходимость денуклеаризации корейского полуострова. "Я считаю, что это очень важная цель для всех нас", — добавила Гетемюллер.
Учения были сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Этот план предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.