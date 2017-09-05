Замгенсека НАТО не считает нужным отказываться от учений США и Южной Кореи

Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото

Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото

БЛЕД (Словения), 5 сен — РИА Новости. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер не считает, что нужно отказаться от проведения совместных военных учений США и Южной Кореи в связи с обострением ситуации на корейском полуострове.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений союзников США в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

Гетемюллер отметила, что от КНДР на сегодняшний день исходит угроза для всех стран мира.

"Я не согласна, что мы можем каким-либо образом поступиться учениями, которые проводят США и Южная Корея", — сказала она, выступая в ходе стратегического форума в Бледе.

Она также обратила внимание на заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Си Цзиньпина, которые подтвердили необходимость денуклеаризации корейского полуострова. "Я считаю, что это очень важная цель для всех нас", — добавила Гетемюллер.

США и Южная Корея 21-30 августа провели совместные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР восприняли как репетицию вооруженного конфликта. В них приняли участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысячи американских. По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".

Учения были сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Этот план предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.