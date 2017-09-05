Новак заявил, что обсудит с Шефчовичем новые санкции США против России

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и комиссар Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович обсудят‎ новые санкции США против РФ на предстоящей встрече, сообщил Новак журналистам.

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"Я думаю, конечно, в рамках диалога у нас будет возможность обсудить, поскольку одна из тем — это реализация "Северного потока-2", — сказал Новак.

Он отметил, что способ реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в‎ условиях санкций будет зависеть, в том числе от позиции европейских партнеров.

‎"Он (проект — ред.) важен для Европы в первую очередь с точки зрения повышения потребностей Европы, обеспечения энергобезопасности. Поэтому многое конечно зависит от позиции европейских партнеров. Будем надеяться, что здесь возобладает разум, в первую очередь, а не какие-то сиюминутные амбиции, которые мы сегодня видим со стороны тех, кто принимает соответствующие законы, в том числе ограничивающие конкуренцию на европейском рынке. На мой взгляд, эти законы в первую очередь направлены против европейских потребителей и конкуренции на европейском рынке", — уточнил он.

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.