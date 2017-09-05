Россия и Китай обсуждают совместную работу по Северному морскому пути

3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в Сямэне

3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в Сямэне

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Россия и Китай ведут переговоры по совместной работе по Северному морскому пути, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Выступая на пресс-конференции по итогам состоявшегося визита в КНР, глава государства отметил, что Москву и Пекин сегодня связывает множество планов по дальнейшим совместным проектам, однако все это "требует дополнительного экспертного изучения, технико-экономического обоснования".

"Мы активно обсуждаем совместную работу по Северному морскому пути. Все это вписывается в наши общие программы. Здесь нет вообще никаких противоречий", — сказал Путин.

По его словам, российские и китайские компании и профильные ведомства изучают возможность взаимодействия в различных областях. В частности, президент РФ упомянул совместные проекты в транспортной сфере.

"Что касается железнодорожных маршрутов, то здесь для Китая существуют разные варианты – и через Казахстан, а потом уйти на восточнее и южнее – на Иран, возможно, через территорию РФ. Вы знаете о том, что Китай планирует участие в (создании — ред.) высокоскоростной железной дороги Москва-Казань. Мы обсуждали еще в Москве в ходе предыдущего визита председателя КНР возможность строительства высокоскоростной пассажирско-грузовой железной дороги через РФ", — заявил Путин.

По его словам, если проект будет осуществлен, это сделает возможным движение поездов со скоростью около 200 километров в час, грузовых – "чуть помедленнее". "Но это значит, что за 3-4 дня груз будет доставляться, скажем, из Китая в Германию. Это очень интересные, перспективные, но требующие отдельной проработки проекты", — констатировал Путин.