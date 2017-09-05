Россия и Китай обсуждают совместную работу по Северному морскому пути

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Россия и Китай ведут переговоры по совместной работе по Северному морскому пути, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Мы активно обсуждаем совместную работу по Северному морскому пути. Все это вписывается в наши общие программы. Здесь нет вообще никаких противоречий", — сказал Путин.
По его словам, российские и китайские компании и профильные ведомства изучают возможность взаимодействия в различных областях. В частности, президент РФ упомянул совместные проекты в транспортной сфере.
По его словам, если проект будет осуществлен, это сделает возможным движение поездов со скоростью около 200 километров в час, грузовых – "чуть помедленнее". "Но это значит, что за 3-4 дня груз будет доставляться, скажем, из Китая в Германию. Это очень интересные, перспективные, но требующие отдельной проработки проекты", — констатировал Путин.