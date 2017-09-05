СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Россия пока не обсуждала с партнерами нефтяное эмбарго для КНДР, российские поставки в эту страну незначительные, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что Совету Безопасности ООН следует всерьез обсудить возможность введения нефтяного эмбарго в отношении КНДР.

"У нас практически нет поставок из России, только нефтепродукты поставляются, и то совсем в незначительном объеме, близком к нулю", — отметил Новак.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли Россия с партнерами возможное нефтяное эмбарго для КНДР, он сказал: "Пока не обсуждали, я тоже прочитал в прессе про такое предложение, поэтому… это больше будут, наверное, такие… ну если мы не поставляем фактически, то меньше это касается именно поставок из России".

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга ранее в сентябре заявил, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России. Он отметил, что это оказывает определенное влияние на те меры, которые предпринимает мировое сообщество в отношении КНДР, а также то, что Япония в качестве усиления давления на Северную Корею рассматривает варианты регулирования поставок сырой нефти и нефтепродуктов.