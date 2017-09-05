Путин назвал некорректным вопрос о возможности импичмента Трампу

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите лидеров БРИКС. День второй

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите лидеров БРИКС. День второй

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает некорректным обсуждать внутриполитическую ситуацию в США, поскольку это дело самих Соединенных Штатов. Так он ответил на вопрос, учитывает ли возможность импичмента Дональду Трампу в своем анализе того, как выстраивать отношения с Вашингтоном.

"Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможность развития внутриполитической ситуации в самих США. Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", — сказал Путин во вторник журналистам.