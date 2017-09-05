Путин назвал БРИКС перспективным объединением

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает БРИКС перспективным объединением "без всяких сомнений", саммит в Сямэне прошел успешно.

Президент напомнил, что БРИКС складывался "по сути, по инициативе России", в 2005 году. "Это очень перспективное без всяких сомнений объединение, которое не по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов. Прежде всего, связано это со структурой экономики и с нашим общим стремлением придать мировой экономике более, так скажем, справедливый, благородный характер", — сказал Путин на пресс-конференции в Сямэне.

В целом, по его словам, за предыдущие годы странам БРИКС удавалось согласовать свои позиции по целому ряду "крупных, основополагающих вопросов". Руководители стран-участников встречаются не только в рамках мероприятий объединения, но и на полях различных международных мероприятий.

Путин также обратил внимание на созданный и функционирующий Новый банк развития (НБР) БРИКС. "Россия начинает получать финансирование соответствующее, по трем проектам, это касается водоочистки в бассейне Волги, это касается развития судебной системы, прежде всего, речь идет о строительстве зданий, сооружений и форматизации судебной системы России. Речь идет о некоторых других и весьма интересных и, может быть, не таких уж масштабных, но все-таки важных для нашей страны проектах. Это только первые шаги", — отметил российский лидер.

Президент также затронул тему и женского предпринимательства. "На мой взгляд, это важная, правильная вещь. Практически во всем мире стараются поддержать женское предпринимательство. Есть и другие важные, интересные, перспективные начинания. Уверен, что это объединение будет эффективно работать и в будущем", — подчеркнул Путин, отметив, что китайскому председательству удалось сохранить все, что было наработано до сих пор, включая работу на прошлом саммите в Уфе, а также создать новые импульсы.

"Это был удачный саммит, в том числе с участием руководителей стран outreach… Я хочу поздравить наших китайских друзей с безусловным успехом этого крупного международного мероприятия", — сказал Путин.