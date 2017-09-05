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В мире

Путин назвал БРИКС перспективным объединением

Сюжет:
Девятый саммит БРИКС (89)
09:5605.09.2017
(обновлено: 09:57 05.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает БРИКС перспективным объединением "без всяких сомнений", саммит в Сямэне прошел успешно.

Президент напомнил, что БРИКС складывался "по сути, по инициативе России", в 2005 году. "Это очень перспективное без всяких сомнений объединение, которое не по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов. Прежде всего, связано это со структурой экономики и с нашим общим стремлением придать мировой экономике более, так скажем, справедливый, благородный характер", — сказал Путин на пресс-конференции в Сямэне.

Встреча лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС: Китай пригласил Россию "весить больше" в мировой политике

В целом, по его словам, за предыдущие годы странам БРИКС удавалось согласовать свои позиции по целому ряду "крупных, основополагающих вопросов". Руководители стран-участников встречаются не только в рамках мероприятий объединения, но и на полях различных международных мероприятий.

Путин также обратил внимание на созданный и функционирующий Новый банк развития (НБР) БРИКС. "Россия начинает получать финансирование соответствующее, по трем проектам, это касается водоочистки в бассейне Волги, это касается развития судебной системы, прежде всего, речь идет о строительстве зданий, сооружений и форматизации судебной системы России. Речь идет о некоторых других и весьма интересных и, может быть, не таких уж масштабных, но все-таки важных для нашей страны проектах. Это только первые шаги", — отметил российский лидер.

Президент также затронул тему и женского предпринимательства. "На мой взгляд, это важная, правильная вещь. Практически во всем мире стараются поддержать женское предпринимательство. Есть и другие важные, интересные, перспективные начинания. Уверен, что это объединение будет эффективно работать и в будущем", — подчеркнул Путин, отметив, что китайскому председательству удалось сохранить все, что было наработано до сих пор, включая работу на прошлом саммите в Уфе, а также создать новые импульсы.

"Это был удачный саммит, в том числе с участием руководителей стран outreach… Я хочу поздравить наших китайских друзей с безусловным успехом этого крупного международного мероприятия", — сказал Путин.

Путин в Китае: официальные встречи и неформальная сторона саммита БРИКС
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин, прибывший для участия в саммите БРИКС, в аэропорту города Сямэнь
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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В воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров на полях саммита БРИКС в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредседатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время рабочего обеда в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на концерте в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
После окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на концерте в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Выступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран с артистами китайского народного театра.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Главы двух стран с артистами китайского народного театра.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOLПерейти в фотобанкВ понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.Президент РФ В. Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС
© РИА Новости / Григорий Сысоев /POOL
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В понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Владимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
В понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.
© РИА Новости / Дмитрий Азаров\ POOLПерейти в фотобанкГлавы Бразилии, России, Китая, ЮАР и Индии Мишел Темер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейкоб Зума и Нарендра Моди приняли участие в открытии выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. Фестиваль задуман китайской стороной как культурное продолжение саммита.Открытие выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Азаров\ POOL
Перейти в фотобанк
Главы Бразилии, России, Китая, ЮАР и Индии Мишел Темер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейкоб Зума и Нарендра Моди приняли участие в открытии выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. Фестиваль задуман китайской стороной как культурное продолжение саммита.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полях саммита лидеров БРИКС президент России Владимир Путин встретился со своим южно-африканским коллегой Джейкобом Зумой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, президент ЮАР пригласил Владимира Путина посетить страну.Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума и президент РФ Владимир Путин во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полях саммита лидеров БРИКС президент России Владимир Путин встретился со своим южно-африканским коллегой Джейкобом Зумой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, президент ЮАР пригласил Владимира Путина посетить страну.
© РИА Новости / Константин Завражин/POOLПерейти в фотобанкПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонгекиле Зума, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань во время совместного фотографирования.Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС и глав делегаций приглашенных государств с супругами. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Константин Завражин/POOL
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Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонгекиле Зума, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань во время совместного фотографирования.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа полях саммита лидеров БРИКС в понедельник Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы урегулирования региональных конфликтов.Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На полях саммита лидеров БРИКС в понедельник Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы урегулирования региональных конфликтов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России на полях саммита БРИКС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран осудили вопросы двусторонней повестки.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России на полях саммита БРИКС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран осудили вопросы двусторонней повестки.
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