Путин назвал БРИКС перспективным объединением

09:5605.09.2017
(обновлено: 09:57 05.09.2017)
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СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает БРИКС перспективным объединением "без всяких сомнений", саммит в Сямэне прошел успешно.
Президент напомнил, что БРИКС складывался "по сути, по инициативе России", в 2005 году. "Это очень перспективное без всяких сомнений объединение, которое не по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов. Прежде всего, связано это со структурой экономики и с нашим общим стремлением придать мировой экономике более, так скажем, справедливый, благородный характер", — сказал Путин на пресс-конференции в Сямэне.
В целом, по его словам, за предыдущие годы странам БРИКС удавалось согласовать свои позиции по целому ряду "крупных, основополагающих вопросов". Руководители стран-участников встречаются не только в рамках мероприятий объединения, но и на полях различных международных мероприятий.
Путин также обратил внимание на созданный и функционирующий Новый банк развития (НБР) БРИКС. "Россия начинает получать финансирование соответствующее, по трем проектам, это касается водоочистки в бассейне Волги, это касается развития судебной системы, прежде всего, речь идет о строительстве зданий, сооружений и форматизации судебной системы России. Речь идет о некоторых других и весьма интересных и, может быть, не таких уж масштабных, но все-таки важных для нашей страны проектах. Это только первые шаги", — отметил российский лидер.
Президент также затронул тему и женского предпринимательства. "На мой взгляд, это важная, правильная вещь. Практически во всем мире стараются поддержать женское предпринимательство. Есть и другие важные, интересные, перспективные начинания. Уверен, что это объединение будет эффективно работать и в будущем", — подчеркнул Путин, отметив, что китайскому председательству удалось сохранить все, что было наработано до сих пор, включая работу на прошлом саммите в Уфе, а также создать новые импульсы.
"Это был удачный саммит, в том числе с участием руководителей стран outreach… Я хочу поздравить наших китайских друзей с безусловным успехом этого крупного международного мероприятия", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин 3 сентября прибыл в китайский город Сямэнь, где принял участие в работе девятого саммита БРИКС, а также провел ряд двусторонних встреч.
В воскресенье глава российского государства провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву.
Председатель КНР рассказал Владимиру Путину о том, что в университете города Самэнь есть памятник Михаилу Лермонтову, он установлен напротив памятника Конфуцию.
После окончания рабочей встречи Си Цзиньпин пригласил президента России на концерт китайского театра.
Выступление артистов театра проходило под аккомпанемент рояля.
Главы двух стран с артистами китайского народного театра.
В воскресенье лидеры России и Китая побывали и на выставке народных промыслов, где главам двух стран рассказали об экспонатах, представляющих разные провинции Китая, и их особенностях.
Путин и Си Цзиньпин обратили особое внимание на некоторые артефакты, в частности, на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина.
Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин осматривают экспонаты выставки культурного наследия Китая в Сямэне.
Президент России с интересом осмотрел образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в том числе изображающие драконов.
В понедельник утром Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. Главы пяти стран обсудили ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы национальной безопасности.
Владимир Путин в рамках встречи призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".
В понедельник также состоялось заседание лидеров стран БРИКС в расширенном составе в формате "1+20". Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия стран, а также развитие механизмов сотрудничества БРИКС.
Главы Бразилии, России, Китая, ЮАР и Индии Мишел Темер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейкоб Зума и Нарендра Моди приняли участие в открытии выставки Фестиваля культуры стран БРИКС. Фестиваль задуман китайской стороной как культурное продолжение саммита.
На полях саммита лидеров БРИКС президент России Владимир Путин встретился со своим южно-африканским коллегой Джейкобом Зумой. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, президент ЮАР пригласил Владимира Путина посетить страну.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонгекиле Зума, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань во время совместного фотографирования.
На полях саммита лидеров БРИКС в понедельник Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и вопросы урегулирования региональных конфликтов.
Президент России на полях саммита БРИКС встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы двух стран осудили вопросы двусторонней повестки.