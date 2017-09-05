Больше всего из стран АСЕАН россияне знают о Вьетнаме, рассказали во ВЦИОМ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Больше всего из стран АСЕАН россияне знают о Вьетнаме, при этом ни одно из государств этой ассоциации не задействует все элементы привлекательности для граждан России, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на университетском форуме "Россия-АСЕАН" на полях ВЭФ-2017.

Социолог отметил, что до сегодняшнего момента никаких систематических исследований образа АСЕАН в глазах россиян не проводилось, есть только отрывочные сведения. Поэтому, чтобы понять, что россияне думают и знают о жителях стран АСЕАН, нужно прибегнуть к экспертным оценкам по формуле привлекательности страны, которая основывается на пяти элементах: материальная культура, туризм, нематериальная культура, человеческие связи и политика.

"Ни одна из стран АСЕАН не задействует все элементы привлекательности для россиян… Зафиксирую, что сегодня довольно неплохие успехи есть в сфере туризма. С точки зрения товаров все выглядит существенно хуже, товарного обмена и брендов, связанных с товарами. Культурная привлекательность выражена не слишком: есть памятники прошлых эпох, есть динамично развивающиеся города, есть (национальная) кухня. Но все это по сравнению с другими странами Азии, не говоря уже о Европе и Америке, существенно проиграет", — сказал Федоров.

По его словам, согласно такой шкале оценки по пяти пунктам, больше всего баллов набирает Вьетнам — 16 из 25 возможных. "Безусловным лидером здесь является Вьетнам", — сказал Федоров.

Он пояснил, что на полках российских магазинов можно видеть товары, произведенные в этой стране, местные пляжи переполнены туристами из РФ, также в России довольно распространены рестораны вьетнамской кухни, а старшее поколение хорошо помнит эту страну по популярному бальзаму "Вьетнамская звездочка" и помощи СССР в противостоянии с США.

Как сказал глава ВЦИОМ, на втором месте находится Таиланд с 13 баллами, благодаря туризму, товарам и национальной кухни.

Остальные страны, по оценке Федорова, уже значительно отстают: туристический поток небольшой, товаров на российском рынке значительно меньше. На третье место Федоров поставил Сингапур (8 баллов), на четвертое — Индонезию (5 баллов). Об остальных странах россияне знают еще меньше — Лаос, Бирма, Филиппины и другие.

По его словам, низкую осведомленность политической жизнью стран АСЕАН можно расценивать как положительный момент, так как конфликты этих стран не накалены по сравнению, например, с Европой или Северной Кореей.

"Сегодня знание россиян о странах Юго-Восточной Азии находятся весьма на невысоком уровне. Но есть сильные аспекты, от которых можно было бы отталкиваться. Это, прежде всего, туризм", — подчеркнул Федоров.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.