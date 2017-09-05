Самолет японской авиакомпании JAL совершил вынужденную посадку

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Самолет японской авиакомпании JAL (Japan Airlines), вылетевший из токийского аэропорта Ханэда в США, был вынужден вернуться предположительно из-за попадания птицы в двигатель, сообщила телекомпания NHK.

Авиалайнер Bоeing 777, вылетевший из Ханэды в Нью-Йорк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неполадок с двигателем. Предположительно, в двигатель попала птица. Из 248 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

Службы авиакомпании заметили дым из правого двигателя при взлете самолета. О возможном попадании птицы сообщил и капитан воздушного судна. Около взлетно-посадочной полосы, с которой взлетал авиалайнер, также заметны следы возгорания на траве.

Причины происшествия выясняются.