ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Министерство по делам национального объединения Южной Кореи пока не имеет информации о том, будет ли делегация парламента этой страны встречаться с коллегами из КНДР в октябре в Санкт-Петербурге на полях ассамблеи Межпарламентского союза, сообщили РИА Новости во вторник по телефону в этом ведомстве.

Как заявила накануне РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия готова создать все необходимые условия для конструктивного и доверительного общения делегаций двух корейских государств на полях ассамблеи Межпарламентского союза при наличии политической воли сторон.

"Пока у нас нет никакой информации", — заявили в южнокорейском министерстве, которое занимается всеми вопросами двусторонних отношений.

Согласно южнокорейским законам, Северная Корея считается "антигосударственной организацией", любые контакты с ней без санкций правительства в Сеуле запрещены и преследуются в уголовном порядке.

Вместе с тем, в прошлом у КНДР и Республики Корея были свои прямые контакты по всем каналам, в том числе и по линии парламентов, однако за время пребывания у власти в Сеуле двух консервативных правительств все связи были прекращены. Причина заключается в разработках Пхеньяном ядерных и ракетных вооружений для защиты от угрозы со стороны США и демонстрация силы со стороны американо-южнокорейского военного альянса.

Россия со своей стороны уже давно предлагает свою роль для выработки механизма безопасности в Северо-Восточной Азии, и недавно совместно с Китаем выдвинула "дорожную карту" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Идея эта была отвергнута Южной Кореей, а КНДР ее проигнорировала.