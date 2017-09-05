МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Генпрокурор Бразилии Родригу Жанот заявил, что сделка со следствием, которая принимается за основу в обвинениях в коррупции против президента страны Мишела Темера, может быть аннулирована из-за возможного сокрытия фактов, сообщает телеканал Telesur.

Ранее сообщалось о предоставленных директорами компании JBS по производству мяса аудиозаписях, которые служат основой для обвинения Темера в коррупции. Директора компании Жоэсли и Уэсли Батиста признали, что они сами в течении нескольких лет участвовали в в коррупционных махинациях. Таким образом, компания заключила сделку с прокуратурой, согласно которой фирма предоставляет информацию о президенте в обмен на юридические поблажки.

По словам генпрокурора, сейчас эта сделка может быть отменена из-за того, что братья сокрыли часть известной им информации от прокуратуры.

"Если будет доказан какой-либо противоправный акт, выигрышное соглашение о сотрудничестве будет аннулировано", — приводит телеканал слова Жанота. Он добавил, что вероятное аннулирование соглашения "не делает недействительным доказательства, все остается твердым и действительным".

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку. Теперь процесс против Темера будет приостановлен до истечения срока его полномочий на посту главы государства в конце 2018 года, а ответить перед правосудием он сможет в 2019 году.