Число жертв урагана "Харви" в Техасе возросло до 60 человек

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Количество погибших в результате урагана "Харви", обрушившегося на территорию американского штата Техас, возросло до 60 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", в США погибли не менее 44 человек, тысячи спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет, вероятно, о самом сильном наводнении в истории США.

По данным агентства, наибольшее число жертв (30 человек) зафиксировано в техасском округе Харрис.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом "Харви". Также Трамп распорядился увеличить объем федеральной помощи штату Техас, пострадавшему от урагана и последовавшего за ним наводнения.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.