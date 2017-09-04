Полицию Лейпцига раскритиковали за совет, как защититься от насильника

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На полицию немецкого города Лейпцига обрушился шквал критики после того, как правоохранители посоветовали женщинам бегать в парках по двое и оглядываться для защиты от насильников, сообщает The Local.
Полиция Лейпцига отреагировала на это преступление, порекомендовав жительницам города бегать в парках только парами и не оставаться в одиночестве.
Мэр Лейпцига Буркхард Юнг раскритиковал заявление правоохранителей. "Власти должны ответить на это страшное происшествие увеличением полицейского присутствия на улицах и в парках — я призываю к этому уже несколько лет", — заявил градоначальник.
Полиция продолжает поиски предполагаемого насильника. Стражи правопорядка выясняют, связан ли он с двумя другими нападениями сексуального характера, которые произошли в этом районе за последнее время.