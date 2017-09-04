Губернатор Пуэрто-Рико объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма"

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма", сообщил телеканал Fox News.

"Несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается Пуэрто-Рико, есть одобренный бюджет на 15 миллионов долларов на чрезвычайные ситуации", — цитирует телеканал губернатора.

По данным Fox News, для ликвидации возможных последствий урагана на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.

Ураган "Ирма" достиг 3-й из пяти возможных категорий и ожидается в регионе во вторник. Помимо Пуэрто-Рико, ураган может затронуть Антигуа и Барбуду, заморскую территорию Великобритании Ангилью, британский Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу, Сен-Мартен и Британские Виргинские острова. Не исключено и продвижение урагана к атлантическому побережью континентальных США.