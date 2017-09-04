"У всех есть право на учения": в ЕС высказались по поводу "Запада-2017"

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017" считает, что у каждой страны есть право на проведение учений в рамках международных договоренностей, заявил директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Люк Девинь.

"Что касается учений "Запад", мы считаем, что у каждой страны есть право на проведение учений, в том числе вместе с союзниками и партнерами, если это происходит в духе предсказуемости, прозрачности и согласно международным соглашениям, в том числе в рамках ОБСЕ, членом которой Россия, естественно, остается", — сказал Девинь на слушаниях в Европарламенте.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.