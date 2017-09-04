США уважают международное право, когда это выгодно госдепу, заявил Миронов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Закрытие ряда российских консульств в США доказывает, что уважение международного права для Вашингтона начинается и заканчивается там, где это выгодно госдепу, цитирует лидера "Справедливой России" Сергея Миронова пресс-служба партии.
По словам лидера "Справедливой России", закрытие российских представительств в столь резкой, беспардонной манере противоречит и дипломатическим принципам, и этике в целом. Подобные решения не делают Америку великой, а наоборот, доказывают, что "на граждан американским чиновникам наплевать", добавил он.
Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.