США уважают международное право, когда это выгодно госдепу, заявил Миронов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Закрытие ряда российских консульств в США доказывает, что уважение международного права для Вашингтона начинается и заканчивается там, где это выгодно госдепу, цитирует лидера "Справедливой России" Сергея Миронова пресс-служба партии.

"События вокруг российских дипмиссий в США доказывают, что уважение к нормам международного права, о котором в Белом доме кричат при каждом удобном случае, для самого Белого дома — понятие относительное. Это уважение начинается и заканчивается там, где это выгодно госдепу", — цитирует Миронова пресс-служба.

По словам лидера "Справедливой России", закрытие российских представительств в столь резкой, беспардонной манере противоречит и дипломатическим принципам, и этике в целом. Подобные решения не делают Америку великой, а наоборот, доказывают, что "на граждан американским чиновникам наплевать", добавил он.

"Генконсульство РФ в Сан-Франциско только за прошлый год выдало более 16 000 туристических виз в Россию. В этом году тысячи американских граждан, очевидно, не смогут оформить документы", — считает Миронов.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.