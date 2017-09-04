Замгенсека НАТО отметила важность продолжения диалога с Москвой

БЛЕД (Словения), 4 сен — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер обвинила Россию в наращивании ядерного потенциала, но отметила важность продолжения диалога с Москвой.

"Россия, сторонник ревизии, наращивает свои ядерные силы, угрожает применить своё ядерное оружие и согласно позиции некоторых членов НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — отметила она в своей статье в газете Bled Strategic Times , распространённой среди участников стратегического форума в Бледе.

В то же время замгенсека альянса заявила о необходимости продолжать диалог с Москвой о снижении рисков, в частности, путём проведения брифингов по военным учениям.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.