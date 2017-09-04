Глава администрации Тайваня приняла отставку премьер-министра

ПЕКИН, 4 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь приняла прошение об отставке премьер-министра Линь Цюаня, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Линь Цюань подал официальное прошение об отставке после заседания совета безопасности острова, которое состоялось в воскресенье.

Сообщается, что Цай Инвэнь приняла прошение после "искренней" беседы с уходящим премьером, поблагодарив его за тяжелый труд. Ожидается, что глава острова во вторник проведет пресс-конференцию, на которой объявит имя нового премьера.

Сам Линь Цюань на пресс-конференции пояснил мотивы своего ухода, отметив, что никогда не рассматривал политику как часть своей карьеры, но посчитал своим долгом помочь новой главе администрации с процессом передачи власти. Он рассказал, что о своем намерении подать в отставку до конца года он сообщил Цай Инвэнь еще в июне.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.