Союз журналистов Украины: пожар на "Интере" спустя год так и не расследован

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Пожар в помещении украинского телеканала "Интер" спустя год после происшествия остается нерасследованным, как и другие преступления против журналистов, из-за этого безопасность работников СМИ в стране находится на очень низком уровне, заявила в понедельник пресс-служба Национального союза журналистов Украины.
В сообщении союза журналистов отмечается, что действия против телеканала "Интер" сразу после этих событий были осуждены Евросоюзом, представители которого потребовали от украинских властей провести полное и независимое расследование инцидента.
"Мы должны признать, что обещания расследовать этот резонансный случай так и остались только словами, как и обещания по другим преступлениям против журналистов. И никоим образом не может быть оправданием то, что редакционная политика телеканала кому-то нравится или не нравится. Речь идет в первую очередь о безопасности работы журналистов на Украине, которая сейчас на очень низком уровне. Варварство провоцирует среди журналистов тревогу и чувство незащищенности, самоцензуры", — цитирует пресс-служба главу союза журналистов Сергея Томиленко.