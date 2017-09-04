Ливийские военные нанесли авиаудары по позициям ИГ* недалеко от города Сирт

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Армия Ливии нанесла авиаудары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" недалеко от ливийского города Сирт, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ливийской национальной армии.

По данным агентства, авиаудары были нанесены в воскресенье по позициям боевиков в районе Айн Таркфт (Ain Tarqft) между городами Ваддан и Сирт, который раньше использовался в качестве опорного пункта террористов.

Как сообщают власти Ливии, в последние недели боевики усилили свое влияние в регионе. Они создают временные контрольно-пропускные пункты, совершают нападения на местных военнослужащих и захватывают мечети, для проведения в них молитв в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.

Сирт на берегу Средиземного моря был в 2016 году освобожден от группировки ИГ (запрещена в РФ) силами правительства нацсогласия, с которым не сотрудничает национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

* Террористическая организация, запрещенная в России.