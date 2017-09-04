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В мире

Афганский Шаолинь, или Зачем женщинам в Кабуле кунг-фу

16:2004.09.2017
(обновлено: 16:21 04.09.2017)
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© AP Photo / Massoud HossainiТренер школы боевых искусств Шаолиня 20-летняя Сима Азими занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан. Три года до этого Азими изучала боевые искусства в ИранеТренер школы боевых искусств Шаолиня 20-летняя Сима Азими занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан. Три года до этого Азими изучала боевые искусства в Иране
© AP Photo / Massoud Hossaini

На заснеженных холмах к западу от Кабула десять девушек отрабатывают приемы кунг-фу, рассекая воздух боевыми мечами и ставя удары. Для столь консервативной страны, как Афганистан, где женщинам запрещено не только заниматься спортом, но даже появляться в спортзалах, это звучит как нонсенс. Как Шаолинь пришел к женщинам в Афганистан, и зачем им это?

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Талибы* ввели в Афганистане целый ряд ограничений для женщин. Среди них — требование носить паранджу, а также запреты на использование косметики, общение с чужими мужчинами, работу вне дома и даже громкий смех. Занятия спортом также стали табу: по мнению талибов*, физические упражнения могут повредить девственную плеву, а это означает позор для незамужней женщины.

© AP Photo / Massoud HossainiСтудентка школы боевых искусств Шаолиня занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан. Занятия в школе помогают девушкам подготовиться к олимпийским соревнованиям, а также чувствовать себя более защищенными на улицах Кабула
© AP Photo / Massoud Hossaini
Студентка школы боевых искусств Шаолиня занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан. Занятия в школе помогают девушкам подготовиться к олимпийским соревнованиям, а также чувствовать себя более защищенными на улицах Кабула

Тем не менее в последнее время ситуация с правами женщин в Афганистане постепенно меняется. Как символ этого – появление в Кабуле Шаолиньского клуба ушу. Основала клуб 20-летняя Сима Азими. Она родилась в Центральном Афганистане, затем уехала в Иран и три года обучалась там боевым искусствам, сумев выиграть на соревнованиях золотую и бронзовую медали. В афганской столице она преподает уже больше года. "Моя цель – увидеть, как мои ученицы участвуют и побеждают в международных соревнованиях и зарабатывают медали для своей страны, — говорит Сима. – Я работаю с афганскими девушками, чтобы помочь им расширить свои возможности, и мне радостно понимать, что они прокладывают свой путь так же, как это делают женщины во всем мире".

© AP Photo / Massoud HossainiСтудентка школы боевых искусств Шаолиня занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Massoud Hossaini
Студентка школы боевых искусств Шаолиня занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан

Отец Симы – Рахматулла Азими, с которым они вместе тренируются в зале, полностью поддерживает начинание дочери. "Я очень рад, что смог вдохновить и поддержать Симу", — рассказывает Рахматулла, при этом отмечая, что он беспокоится о безопасности дочери. И не без оснований: несмотря на то, что боевые искусства в Афганистане пользуются популярностью, женщинам приходится отстаивать свое право на борьбу. "Родители некоторых моих учениц не хотели принять тот факт, что их дочери занимаются ушу, однако я поговорила с ними об этом, постаравшись их убедить", — рассказывает Азими.

© AP Photo / Massoud HossainiСтудентка школы боевых искусств Шаолиня занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Massoud Hossaini
Студентка школы боевых искусств Шаолиня занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан

Помимо повседневных вызовов, девушки из клуба Шаолинь сталкиваются с новыми угрозами. "Нам сложно выйти на улицу, чтобы дойти до спортзала", — рассказывает 18-летняя Захра Тимори. "Многим не нравится то, чем мы занимаемся, однако мы не обращаем на них внимания и дальше идем к своей цели", — говорит другая участница клуба Шакила Муради. По мнению девушек, спорт сделает ситуацию в Афганистане чуть более мирной. Они подчеркивают, что Шаолиньское боевое искусство предназначено для обороны, а не для нападения; его приоритеты – самозащита и здоровые тело и дух.

© AP Photo / Massoud HossainiТренер школы боевых искусств Шаолиня Сима Азими занимается со своими студентами на вершине холма в Кабуле, Афганистан. Занятия в школе помогают девушкам подготовиться к олимпийским соревнованиям, а также чувствовать себя более защищенными на улицах Кабула
© AP Photo / Massoud Hossaini
Тренер школы боевых искусств Шаолиня Сима Азими занимается со своими студентами на вершине холма в Кабуле, Афганистан. Занятия в школе помогают девушкам подготовиться к олимпийским соревнованиям, а также чувствовать себя более защищенными на улицах Кабула

Девушки тренируются либо на заснеженных холмах, либо в зале, где висит постер афганского спортсмена Хусейна Садика, в 1999 году уехавшего в Австралию и ставшего каскадером. Еще одна проблема — найти инвентарь для тренировок: так, изогнутый меч ей пришлось заказывать в Иране, а форму для занятий девушки шили специально у портного в Кабуле. Стоимость занятий варьируется от 2 до 5 долларов в месяц, в зависимости от того, кто сколько может себе позволить.

© AP Photo / Massoud HossainiСтуденты школы боевых искусств Шаолиня практикуются в помещении своего клуба в Кабуле, который содержится за счет средств молодого актера кино
© AP Photo / Massoud Hossaini
Студенты школы боевых искусств Шаолиня практикуются в помещении своего клуба в Кабуле, который содержится за счет средств молодого актера кино

Все девушки в клубе – по происхождению хазарейки (хазарейцы – ираноязычные шииты, в последнее время все чаще подвергающиеся атакам со стороны "Исламского государства"*; составляют 10% населения Афганистана). Их либеральные традиции позволяют им свободно выходить из дома и заниматься спортом. При этом отец Симы Азими надеется, что в дальнейшем в клуб вступят девушки и из других этнических и религиозных групп.

© AP Photo / Massoud HossainiСтуденты школы боевых искусств Шаолиня практикуются в помещении своего клуба в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Massoud Hossaini
Студенты школы боевых искусств Шаолиня практикуются в помещении своего клуба в Кабуле, Афганистан

Девушки признают, что, с точки зрения прав женщин, в Афганистане происходят изменения, однако, по словам Азими, впереди еще долгий путь. Она уверена, что женщины могут заниматься боевыми искусствами наравне с мужчинами. И доказывает это своим примером: на соревнованиях, организованных Национальным Олимпийским комитетом в Кабуле, Сима Азими стала лучшим бойцом кунг-фу среди женщин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

© AP Photo / Massoud HossainiСтудентка школы боевых искусств Шаолиня практикуется на вершине холма в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Massoud Hossaini
Студентка школы боевых искусств Шаолиня практикуется на вершине холма в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Massoud HossainiСтудентка школы боевых искусств Шаолиня в помещении своего клуба в Кабуле. Форму для занятий была изготовлена на заказ у портных Кабула, так как готовой формы в Афганистане нет
© AP Photo / Massoud Hossaini
Студентка школы боевых искусств Шаолиня в помещении своего клуба в Кабуле. Форму для занятий была изготовлена на заказ у портных Кабула, так как готовой формы в Афганистане нет
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