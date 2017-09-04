МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти Германии депортировали предполагаемого исламиста Измуллу А. (Izmullah A.) в Россию, сообщила газета Weser Kurier со ссылкой на представителя властей Бремена.

Как сообщалось ранее, 18-летний выходец из Дагестана, практически всю жизнь проживший в немецком Бремене, был признан немецкими спецслужбами лицом, представляющим особую угрозу, с 14 марта он находился в заключении в ожидании депортации.

Федеральный административный суд Германии одобрил запланированную властями немецкого города Бремен депортацию предполагаемого исламиста в РФ. Однако адвокаты обратились с апелляцией в Конституционный суд в Карлсруэ, который постановил депортировать предполагаемого исламиста в Россию.

В понедельник предполагаемого исламиста привезли из Бремена в аэропорт Франкфурта-на-Майне, откуда он вылетел в Москву.

Ранее агентство dpa сообщало, что, по данным правоохранителей, молодой мужчина состоял в переписке в мессенжере Telegram с известным полиции исламистом из немецкого города Эссен и еще одним мужчиной, который принадлежит к одной из действующих в Сирии террористических группировок. С ними россиянин якобы обсуждал подготовку терактов.