В Брюсселе стали производить защитный барьер от водителей-террористов

БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Защитный барьер с изменяющейся конфигурацией, который способен выдерживать наезд 7,5-тонного грузовика на скорости до 50 километров в час, впервые в Евросоюзе начала производить брюссельская компания Pitagone, сообщила в понедельник газета Het Laatste Nieuws.

В Европе участились случаи наезда на людей транспортных средств, управляемых водителями-террористами. В августе в Барселоне и в городе Камбрильсе в 120 километрах от нее произошли теракты с наездом автомобилей на людей, в ходе которых 14 человек погибли и 130 получили ранения. Ответственность за теракты взяла запрещенная террористическая группировка "Исламское государство*".

По словам директора Pitagone Марка Вайсберга, производимая его предприятием новинка представляет собой мобильное заграждение, которое может за несколько минут собрать один человек. Из чего изготовлен антитеррористический "автощит", не сообщается.

Барьер-трансформер уже используется бельгийской полицией. Он также установлен на входах в парижский парк развлечений "Диснейленд" и на теннисную арену "Роллан-Гаррос", сообщила газета.

До сих пор бельгийская полиция в целях безопасности перекрывала места массовых мероприятий большегрузным транспортом и бетонными блоками.

*Запрещенная в России террористическая организация