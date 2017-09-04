В Брюсселе стали производить защитный барьер от водителей-террористов

БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Защитный барьер с изменяющейся конфигурацией, который способен выдерживать наезд 7,5-тонного грузовика на скорости до 50 километров в час, впервые в Евросоюзе начала производить брюссельская компания Pitagone, сообщила в понедельник газета Het Laatste Nieuws.
По словам директора Pitagone Марка Вайсберга, производимая его предприятием новинка представляет собой мобильное заграждение, которое может за несколько минут собрать один человек. Из чего изготовлен антитеррористический "автощит", не сообщается.
Барьер-трансформер уже используется бельгийской полицией. Он также установлен на входах в парижский парк развлечений "Диснейленд" и на теннисную арену "Роллан-Гаррос", сообщила газета.
До сих пор бельгийская полиция в целях безопасности перекрывала места массовых мероприятий большегрузным транспортом и бетонными блоками.
*Запрещенная в России террористическая организация