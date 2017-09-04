Матвиенко заявила о недопустимости нагнетания ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимыми любые заявления мировых лидеров, нагнетающие силовое противостояние вокруг КНДР.

"В сложившейся ситуации очень важно воздержаться от опрометчивых шагов. Любые заявления мировых лидеров, нагнетающие силовое противостояние, могут лишь спровоцировать новый виток конфликта. Это недопустимо", — заявила Матвиенко РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, решение ядерной проблемы КНДР находится в русле соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН и возобновления полноценного межкорейского диалога. "Его нужно вести на всех площадках", — подчеркнула она.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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