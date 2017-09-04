Матвиенко заявила о недопустимости нагнетания ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимыми любые заявления мировых лидеров, нагнетающие силовое противостояние вокруг КНДР.
По словам спикера Совфеда, решение ядерной проблемы КНДР находится в русле соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН и возобновления полноценного межкорейского диалога. "Его нужно вести на всех площадках", — подчеркнула она.
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
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