В ДНР за неделю обезвредили более 1,5 тысячи боеприпасов

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Более 1,5 тысяч неразорвавшихся боеприпасов обезврежено в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю, сообщила в понедельник журналистам и. о. начальника отдела общественных связей МЧС ДНР Наталья Гетова.

Ранее в МЧС ДНР заявили, что с 2015 года обезвредили в Донбассе около 80 тысяч боеприпасов.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более 451 гектара различных территорий, 30 тысяч квадратных метров помещений, 23 единицы транспорта и пять километров автомобильных дорог. Выявлено и обезврежено 1534 единицы взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.