Швейцария может быть посредником между США и КНДР, это для нее естественно

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Член Федерального собрания Швейцарии Филипино Ломбарди заявил, что Швейцария может быть посредником в переговорах США с КНДР, отметив, что это ее "традиционная" роль.

"Для Швейцарии естественно быть нейтральной страной, не членом какого-либо военного альянса, чтобы играть эту роль посредника в случае конфликтов", — сказал Ломбарди РИА Новости. Он отметил, что ранее Швейцария успешно выполняла эту функцию в случае с Россией и Грузией.

"Мы вносим свой вклад в рамках ОБСЕ для мирного урегулирования кризиса на Украине, и мы могли бы сделать это также между США и КНДР. Мы представляем интересы США в Иране, мы долгое время представляем интересы США на Кубе, так что это род деятельности, которым Швейцария могла бы заниматься, но это всегда зависит от желания сторон, хотят ли они иметь посредника или нет", — добавил Ломбарди.

Касательно места встречи для переговоров, парламентарий также заявил, что "Женева — традиционное место для такого рода встреч".

Ранее президент страны Дорис Лейтхард заявила, что Швейцария готова сыграть роль посредника в переговорах с Пхеньяном.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.