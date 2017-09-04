США видят угрозу в КНДР, считая Ким Чен Ына непредсказуемым, заявил эксперт

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. США видят в КНДР угрозу, так как Ким Чен Ын для них — непредсказуемый авторитарный лидер, считает российский журналист, американист Михаил Таратута.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером.

"У меня лично сложилось такое впечатление, и я думаю, что в Америке тоже такое впечатление существует, что все-таки Ким непредсказуемый", — заявил Таратута в ходе круглого стола ''К чему приведут угрозы Северной Кореи? ''.

По мнению эксперта, у американцев другое видение событий. "Они исходят из того,… что демократические страны между собой не воюют. И, соответственно, они рассматривают его диктаторский и авторитарный режим как потенциальную угрозу", — добавил эксперт.

"И вопрос размещения дополнительно стратегических вооружений американцы, насколько я это понимаю, рассматривают как сдерживающий фактор", — отметил он.

В целом, Таратута уверен, что военного удара со стороны США по КНДР не будет.

Его мнение разделяет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН, кандидат философских наук Ким Ен Ун.

"Нанесение удара Соединенными Штатами по территории Северной Кореи на ближайшее время, я считаю, это исключено", — сказал Ун, объяснив это позицией Китая, изложенной две недели назад в редакционной статье газеты Global Times. В ней говорилось, что если КНДР первой нанесет удар по какой-либо стране, а та нанесет ответный удар, то Пекин займет нейтральную позицию; но если какая-то страна открыто выступит против Северной Кореи, Китай встанет на сторону КНДР.

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