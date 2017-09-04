США видят угрозу в КНДР, считая Ким Чен Ына непредсказуемым, заявил эксперт

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. США видят в КНДР угрозу, так как Ким Чен Ын для них — непредсказуемый авторитарный лидер, считает российский журналист, американист Михаил Таратута.
"У меня лично сложилось такое впечатление, и я думаю, что в Америке тоже такое впечатление существует, что все-таки Ким непредсказуемый", — заявил Таратута в ходе круглого стола ''К чему приведут угрозы Северной Кореи? ''.
По мнению эксперта, у американцев другое видение событий. "Они исходят из того,… что демократические страны между собой не воюют. И, соответственно, они рассматривают его диктаторский и авторитарный режим как потенциальную угрозу", — добавил эксперт.
В целом, Таратута уверен, что военного удара со стороны США по КНДР не будет.
Его мнение разделяет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН, кандидат философских наук Ким Ен Ун.
"Нанесение удара Соединенными Штатами по территории Северной Кореи на ближайшее время, я считаю, это исключено", — сказал Ун, объяснив это позицией Китая, изложенной две недели назад в редакционной статье газеты Global Times. В ней говорилось, что если КНДР первой нанесет удар по какой-либо стране, а та нанесет ответный удар, то Пекин займет нейтральную позицию; но если какая-то страна открыто выступит против Северной Кореи, Китай встанет на сторону КНДР.
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