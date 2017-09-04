Саакашвили уверен, что украинские власти не смогут помешать его возвращению

ТБИЛИСИ, 4 сен – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, находясь в Дании, вновь подтвердил намерение вернуться на Украину; он заявил, что украинским властям будет трудно запретить ему въезд в страну несмотря на то, что "на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока".
"Правительство Украины делает все для того, чтобы помешать мне попасть в страну. Ужесточен пограничный контроль, на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока. Это абсолютно беспрецедентный случай. Такие ужесточения не были даже у восточных европейских стран во время СССР. Такое происходит в истории впервые. Эти действия означают, что они меня очень боятся", — заявил Саакашвили.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что он предпримет, если украинские власти не впустят его в страну, Саакашвили ответил, что "им будет очень трудно не впустить".
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Порошенко заявлял, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.