Генсек ОБСЕ в ближайшее время намерен посетить Киев

ВЕНА, 4 сен — РИА Новости. Новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, приступивший к своим обязанностям полтора месяца назад, намерен в ближайшее время совершить поездку в Киев.

"Я поеду на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы принять участие в сегменте высокого уровня. Но до поездки в ООН я собираюсь в Киев, намерен посетить Специальную мониторинговую миссию на Украине, как минимум, ее киевские офисы, что будет ясным сигналом, что это — один из моих основных приоритетов", — сказал он в понедельник на встрече с журналистами.

Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

Гремингер добавил, что в рамках работы на новом посту намерен "много путешествовать, хотя это всегда дилемма, потому что государства-участники хотели бы иметь ко мне доступ здесь, в Вене".

Также в ближайших планах Гремингера — участие в совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, которое начнется 11 сентября.