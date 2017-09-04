ВВС НАТО семь раз за неделю сопроводили самолеты из России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 4 сен — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, семь раз за неделею поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения самолетов РФ, заявили в понедельник пресс-службе Минобороны Литвы.

"С 28 августа по 3 сентября истребители ВВС НАТО, выполняющие функции миссии воздушной полиции в странах Балтии, семь раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтикой для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

С 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют семь истребителей ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.