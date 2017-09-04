Великобритания готова активизировать переговоры по Brexit

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти Великобритании готовы активизировать переговоры с ЕС по выходу страны из европейского блока, но официально пока ничего не согласовано, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя премьера Терезы Мэй.
"Мы готовы активизировать переговоры. Ничего официально не согласовано, но мы можем обсудить этот вопрос", — сказала официальный представитель Мэй.
Ранее сообщалось, что Великобритания уверена, что сможет достичь "достаточного успеха" в переговорах с Европейским союзом по выходу страны из ЕС к октябрю, что позволит перейти к новой фазе переговоров по Brexit.