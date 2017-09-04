Великобритания готова активизировать переговоры по Brexit

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти Великобритании готовы активизировать переговоры с ЕС по выходу страны из европейского блока, но официально пока ничего не согласовано, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя премьера Терезы Мэй.

"Мы готовы активизировать переговоры. Ничего официально не согласовано, но мы можем обсудить этот вопрос", — сказала официальный представитель Мэй.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритания уверена, что сможет достичь "достаточного успеха" в переговорах с Европейским союзом по выходу страны из ЕС к октябрю, что позволит перейти к новой фазе переговоров по Brexit.