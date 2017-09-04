ЕК не видит изменений политики Турции в отношении притока нелегалов

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Еврокомиссия не видит изменений в политике Турции по противодействию притоку через ее территорию нелегальных мигрантов в Евросоюз, заявила представитель ЕК Тове Эрнст.

Соглашение ЕС и Турции по борьбе с миграционным кризисом, заключенное в 2016 году, позволило практически свести на нет приток в Грецию нелегалов, направлявшихся в Евросоюз через турецкую территорию. При этом договоренности с Анкарой, которую ЕС не перестает обвинять в нарушении прав человека, неоднократно подвергались критике в Евросоюзе. Турецкие власти, в свою очередь, грозили отказаться от миграционного соглашения, поскольку ЕС до сих пор не отменил визы для граждан Турции и прекратил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении страны в Евросоюз.

Комментируя ситуацию на брифинге в понедельник, представитель ЕК Тове Эрнст отметила, что Еврокомиссия "всегда очень пристально следит за приездами (мигрантов) из Турции в Грецию". Она напомнила, что "с момента вступления в силу совместного заявления ЕС – Турция приезды из Турции в Грецию сократились на 97%".

"За последние несколько недель этот показатель немного повысился, но он по-прежнему гораздо ниже того, который наблюдался до вступления заявления в силу, и ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Мы не наблюдаем значительных изменений числа приездов и не наблюдаем изменений в политике турецких властей", — сказала Эрнст.

Соглашение между Анкарой и Брюсселем было заключено в марте 2016 года и было направлено на борьбу с неконтролируемым перемещением в Европу растущего числа беженцев, которое заметно увеличилось после разрастания гражданской войны в Сирии. В соответствии с договоренностью, все нелегальные мигранты, оказавшиеся в Греции, должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз, в свою очередь, обязался за каждого высланного нелегального мигранта принимать у Турции одного легального. Размещение нелегальных мигрантов в Турции Евросоюз обязался обеспечивать за свой счет.