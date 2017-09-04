Глава МИД Австрии намерен сократить социальную помощь мигрантам

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД Австрии, председатель коалиционной Народной партии Себастьян Курц намерен сократить пособия мигрантам, сообщает газета Krone со ссылкой на поступившую в распоряжение издания часть предвыборной программы политика.

Как пишет газета, Курц намерен сократить социальные пособия для мигрантов на 277 евро в месяц. Таким образом, в первые пять лет социальное пособие на человека составит 560 евро. Кроме того максимальное пособие на семью также будет сокращено и составит 1,5 тысячи евро. Отмечается, что пособия будут сокращены по всей стране.

Сейчас в Австрии идет активная избирательная кампания. Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 15 октября 2017 года.