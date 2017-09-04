Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС с Деловым советом организации

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран БРИКС с Деловым советом организации, подписаны несколько документов.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Путин планирует дать оценку деятельности совета и наметить дальнейшую работу.

После беседы лидеры стран прибыли с супругами на торжественный прием от имени лидера КНР Си Цзиньпина.

Саммит БРИКС с участием лидеров России, Китая, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республики проходит в понедельник в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь.