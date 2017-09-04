Оставшийся в США без родителей Даниел Морозов встретится с родственниками

СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Девятилетний Даниел Морозов, оставшийся в США без родителей, встретится со своими родственниками из России, договоренность по данному вопросу достигнута, сообщила уполномоченный при президенте РФ по делам ребенка Анна Кузнецова.

"Нам удалось достигнуть договоренности о встрече Даниела Морозова, лишившегося родителей в США, со своими родственниками из России", — заявила детский омбудсмен на заседании президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в России во Всероссийском детском центре "Орленок".

Как отметила Кузнецова, свидание с родственниками очень важно для лишившегося в США родителей мальчика. "Считаю, что это очень важно. Ребенок оказался на другой земле, без родителей, без никого, не видит родственников — это, конечно, тяжелая ситуация. Для нас, чтобы помочь, очень важно знать, что хочет сам ребенок. Несмотря на сообщение о том, что с ним работали специалисты, психологи, еще раз все подтвердили, что он был в тяжелой стрессовой ситуации. Свидание с родственниками — это то, чего он сам хочет", — заявила омбудсмен.

Как сообщалось ранее, 22 августа в Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына Даниела Морозова после убийства матери мальчика. В генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России.

Ранее генеральное консульство РФ в Сан-Франциско сообщило, что ввиду наличия у мальчика гражданского паспорта вопрос опекунства над ним будет рассматривать суд США.