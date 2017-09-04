В МИД ФРГ не хотят установления нового "ледникового периода" между РФ и США

БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В МИД ФРГ не хотели бы установления нового "ледникового периода" в отношениях между РФ и США, заявил на брифинге в понедельник представитель ведомства Райнер Бройль.

"Министр иностранных дел Зигмар Габриэль на прошлой неделе в Вашингтоне ясно указал на то, что не желал бы установления нового ледникового периода между РФ и США", — сказал он, отвечая на вопрос об обысках в российских диппредставительствах в США.

МИД ФРГ при этом отказался комментировать ситуацию с обысками в диппредставительствах РФ в США, сославшись на то, что ситуация относится к двусторонним отношениям стран.

"Честно говоря, это относится к отношениям России и США, я не могу занять позицию по отдельным мерам", — сказал Бройль.

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".